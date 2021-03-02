نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات حول هاتف oppo f19 الجديد والتعرف على مواصفاته قبل الإعلان عنه رسمياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد شركة أوبو للهواتف المحمولة لإصدار السلسلة الجديدة الخاصة بها والتي تحمل اسم oppo f19، واليوم تم الإعلان عن العديد من المواصفات المسربة للإصدار الجديد من الشركة، قبل الإعلان عنه رسمياً، والتي تتضمن المميزات المتوقعة في الهاتف الجديد وبعض المعلومات الأخرى عنه، تابعونا حتى تتمكنوا من التعرف على أحدث إصدارات شركة أوبو الصينية وموعد طرحه في الأسواق.

مواصفات هاتف oppo f19 الجديد

أكدت التسريبات التي انتشرت اليوم على أن هاتف oppo f19 الجديد يتمتع بشاشة بتقنية الـ AMO LED بحجم 6.4 إنش، ويحمل كاميرا أمامية، كما أنه يعمل بتقنية البصمة وإمكانية التواصل من خلال شبكة 5G كما أنه يعمل بمعالج Dimensity 800U، يضم هاتف oppo f19 PRO PLUS الجديد مجموعة من الإعدادات في الكاميرا الخلفية والتي تعتبر رباعية، بالإضافة إلى المستشعر الأساسي الذي بلغت دقته حوالي 64 ميجا بكسل، ومستشعر آخر بدقة حوالي 8 ميجا، ومستشعر ماكرو دقته 2 ميجا، أما عن الكاميرا الأمامية فبلغت جودتها حوالي 32 ميجا بيكسل.

السعر المتوقع لهاتف oppo f19 الجديد

من المتوقع أن يتم طرح هاتف oppo f19 الجديد في الأسواق بسعر 399 دولار أمريكي، نجد أن الهاتف يتمتع بسعة تخزين 128 جيجابايت، ولديه ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، أما البطارية فبلغت قدرتها 4500 ميجا هرتز، ويتمتع بتقنية الشحن السريع التي بلغت 30 وات.

إصدارات مجموعة oppo f19 الجديدة

تتضمن مجموعة oppo f19 الجديدة التي تصدرها شركة أوبو ثلاث موديلات من الهواتف الذكية وهي كما يلي:

oppo f19. oppo f19 PRO. oppo f19 PRO PLUS 5G.

موعد طرح سلسلة هواتف oppo f19

أعلنت مجموعة من المواقع الإلكترونية أن شركة أوبو تستعد لإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة الخاصة بها oppo f19، والتي تتضمن ثلاث إصدارات من الهواتف كما ذكرنا بالأعلى، والتي تم تصنيفها من ضمن فئات الهواتف المتوسطة المطروحة مقابل أسعار مقبولة، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها في الأسواق في غضون الشهر المقبل، كما تستعد الشركة لطرح السلسة الجديدة الخاصة بها والتي تحمل إصدار oppo f21 في منتصف عام 2021 الأخير، وللتعرف على عيوب ومميزات الهاتف تابعونا ونقدم لكم كل ما هو جديد.