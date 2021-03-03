نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات جديدة تسعى إلى تطبيقها شركة واتس آب ستسعد المستخدمين في المقال التالي
مميزات جديدة تسعى إلى تطبيقها شركة واتس آب ستسعد المستخدمين، يعد تطبيق واتس آب من أشهر تطبيقات الإنترنت وأكثرها استخداما على الاطلاق، حيث يساهم التطبيق في تبادل الصور والرسائل ومقاطع الصوت والفيديو سواء عن طريق الهواتف الذكية، أو عبر أجهزة الكمبيوتر، وقد حقق التطبيق نجاحا باهرا على مدار 12 عام منذ لحظة إطلاقه، فهو من برامج التواصل المجانية التي لا تطلب سوى جهاز حديث وشريحة وخدمة إنترنت، وتسعى الشركة إلى جذب المستخدمين عن طريق تزويد التطبيق ببعض المميزات التي يتطلعون إليها.
ميزة جديدة تطلقها شركة واتس آب
أصبحت مكالمات الفيديو من الأشياء التي لا غنى عنها لجميع أفراد الأسرة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تقتضي عدم الانتقال بين البلاد، ولكن يفتقر تطبيق واتس آب إلى مثل هذه الخاصية، ولكن أعلنت الشركة أنها على وشك إطلاق هذه الميزة بعد تجهيز نسخة الويب الخاصة بالتطبيق، والتي ستكون إضافة جيدة لمستخدمي واتس آب خاصة رجال الأعمال، وذلك بعد عزوف بعض المستخدمين عن واتس آب والاتجاه إلى التطبيقات الأخرى التي تدعم ميزة مكالمات الفيديو، ويذكر أن الشركة على أعقاب إطلاق الخدمة خلال هذا العام بعد توقف دام لعامين، وأكدت أن النسخة في مرحلة التجريب.
ميزة إخفاء الرسائل من واتس آب
صرحت واتس آب عبر بيان لها أنها تسعى لتطبيق ميزة إخفاء الرسائل من المحادثات ثم حذفها بشكل نهائي بعد مرور أسبوع، وذلك بعد ضبطها من قبل المستخدم في الدردشة الفردية، بينما في المجموعات فسيكون الأمر بيد مؤسس المجموعة، وطمأنت واتس آب مستخدمي التطبيق بأن الرسائل التي تم إعادة توجيهها من قبل لن تختفي في الدردشة الجديدة على الرغم من أنه قد سبق إخفاؤها.
- كم باقي علي رمضان العد التنازلي
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مميزات جديدة تسعى إلى تطبيقها شركة واتس آب ستسعد المستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.