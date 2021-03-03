مميزات جديدة تسعى إلى تطبيقها شركة واتس آب ستسعد المستخدمين، يعد تطبيق واتس آب من أشهر تطبيقات الإنترنت وأكثرها استخداما على الاطلاق، حيث يساهم التطبيق في تبادل الصور والرسائل ومقاطع الصوت والفيديو سواء عن طريق الهواتف الذكية، أو عبر أجهزة الكمبيوتر، وقد حقق التطبيق نجاحا باهرا على مدار 12 عام منذ لحظة إطلاقه، فهو من برامج التواصل المجانية التي لا تطلب سوى جهاز حديث وشريحة وخدمة إنترنت، وتسعى الشركة إلى جذب المستخدمين عن طريق تزويد التطبيق ببعض المميزات التي يتطلعون إليها.

ميزة جديدة تطلقها شركة واتس آب

أصبحت مكالمات الفيديو من الأشياء التي لا غنى عنها لجميع أفراد الأسرة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تقتضي عدم الانتقال بين البلاد، ولكن يفتقر تطبيق واتس آب إلى مثل هذه الخاصية، ولكن أعلنت الشركة أنها على وشك إطلاق هذه الميزة بعد تجهيز نسخة الويب الخاصة بالتطبيق، والتي ستكون إضافة جيدة لمستخدمي واتس آب خاصة رجال الأعمال، وذلك بعد عزوف بعض المستخدمين عن واتس آب والاتجاه إلى التطبيقات الأخرى التي تدعم ميزة مكالمات الفيديو، ويذكر أن الشركة على أعقاب إطلاق الخدمة خلال هذا العام بعد توقف دام لعامين، وأكدت أن النسخة في مرحلة التجريب.

ميزة إخفاء الرسائل من واتس آب

صرحت واتس آب عبر بيان لها أنها تسعى لتطبيق ميزة إخفاء الرسائل من المحادثات ثم حذفها بشكل نهائي بعد مرور أسبوع، وذلك بعد ضبطها من قبل المستخدم في الدردشة الفردية، بينما في المجموعات فسيكون الأمر بيد مؤسس المجموعة، وطمأنت واتس آب مستخدمي التطبيق بأن الرسائل التي تم إعادة توجيهها من قبل لن تختفي في الدردشة الجديدة على الرغم من أنه قد سبق إخفاؤها.