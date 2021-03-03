 شحن شدات ببجي مجانا 2021 الموسم 17 في ثواني بدون كذب

شحن شدات ببجي مجانا 2021 الموسم 17 تعرف على أسهل الطرق البسيطة للغاية يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي مجانًا الموسم 17 والحصول على عدد لا بأس به من شدات ببجي لتتمكن من شراء الكثير من الأسلحة والأدوات المتعلقة باللعبة، وباتباع الخطوات الموجودة في هذه المقالة سنقدم لك أبسط طريقة لكي تحصل على الآلاف من المفاتيح المجانية التي يحتاجها كل لاعب محترف في اللعبة.

شحن شدات ببجي مجانا 2021 الموسم 17

حيث يبحث الكثيرون عن طرق شحن شدات ببجي مجانًا الموسم 17 والذي من خلاله يمكنك الحصول على الرويال باس Royal Pass في لعبة ببجي وأيضًا الحصول على Power Shield والخرائط الجديدة الموجودة في اللعبة، ومن الجدير بالذكر أن لعبة ببجي هي واحدة من أقوى الألعاب في أي متجر.

حيث يتم تنزيلها من قبل ملايين المستخدمين كل يوم وتعمل مع جميع أنظمة android وios، وتحتوي اللعبة على 100 لاعب والكثير من شخصيات الزومبي المختلفة، وللحصول على الآلاف من شدات ببجي المجانية، عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع ببجي موبايل، وهو موقع شحن شدات ببجي موبايل مجانًا.

وهو حدد الدولة التي ينتمي إليها اللاعب.

اختر أنواع الشدات الذي تريدها وعددها.

سيحدد الموقع قيمة الشدات التي تم اختيارها.

ثم انتقل إلى أيقونة الدفع.

يقوم اللاعب بين يديه بنقل الشدات إلى اللعبة بعد ذلك، ويتقاضى رسوم PUBG مجانًا باليد.

أدخل إلى اللعبة واستخدم الشدات بسهولة.

طرق شحن شدات ببجي مجانا

يدخل اللاعب إلى متجر Google Play، وذلك سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.

ثم يدخل مربع البحث ويبحث عن تطبيق Google Opinion Rewards.

هذا تطبيق يمنحك الكثير من رصيد بطاقة Google المجاني مقابل ملء استبيانات معينة مقدمة من فريق استطلاع Google وهو مجانًا.

بفضله ستحصل على العديد من الشدات المجانية، عند إكمال كل استطلاع ستحصل على رصيد قدره 1 دولار، وسيتم إرسال هذا الاستبيان إلى بريدك الإلكتروني، وبالتالي ستحصل على رصيد مجاني في بطاقات google play أو أعلى عبر Royal Passer مجانًا، يتم شراء شدات ببجي عبر البطاقات المجانية وبدون دفع رسوم مالية.