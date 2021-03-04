برنامج شراء شدات ببجي مجاناً بطريقة أمنة ومضمونة هتكسب شدات لانهائية

برنامج شراء شدات ببجي ، تعد لعبة ببجي من الألعاب التي حظت علي شهرة عالمية خلال الفترات السابقة، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وحالة الملل السائدة، فمعظم الناس أتجهوا إلي هذه اللعبة، لكي يتخلصوا من الزهق والملل، ومشاركة أصدقائهم وتضييع الأوقات الطويلة، وفكرة هذه اللعبة تدور حول مجموعة من الأشخاص يذهبون في مكان مع مجموعة أشخاص آخرين، يبحثون علي أسلحة وملابس في هذه المدينة داخل البيوت، ويحاربون بعضهم البعض ومن يبقي علي قيد الحياة يكن الفائز هو وفريقه، فإنها لعبة تثير اللاعبين للفوز والقتال ضد بعضهم البعض، والعمل كفريق مدافع.

برنامج شراء شدات ببجي

يسعى كثير من اللاعبين في الحصول علي شدات، لأنها تعتبر هي العملة الافتراضية التي توفرها الشركة المنفذة للعبة ببجي، لكي يستطيع اللاعب الشراء من خلالها كل ما يحتاج له داخل اللعبة.

برنامج free diamond

لكي تحصل علي الشدات من هذا البرنامج عليك القيام ببعض المهام.

قم بتحميل التطبيق أولا من جوجل بلاي، ثم قم بتسجيل الدخول علي حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد.

بعد ذلك ستجد بعض المهام التي من خلالها سيمكنك الحصول علي الشدات.

قم بدعوة خمشة أفراد من أصدقائك الذين يستخدمون ومسجلون في لعبة ببجي، وذلك بالدخول علي “Invite & Earn”، وانسخ الرابط الموجود بالداخل، وإرساله لأحد من أصدقائك وجعلهم تحميل هذا التطبيق والتسجيل عليه حتي يتمكن التطبيق من إعطاءك الشدات. عن طريق مشاهدة الإعلانات الموجودة داخل التطبيق، ذلك بالدخول علي “short video ad 1 H”، وهذه عبارة عن إعلانات يتراوح مدتها من 5-15 ثانية، بعد مشاهدتك لهذه الفيديوهات، سيتم إرسال الشدات لك. عن طريق مشاهدة مقاطع الفيديو الموجودة علي اليوتيوب، وذلك من خلال الدخول علي “youTube clips”، وهذه فيديوهات تم تنزيلها علي يوتيوب، ووضع لايك أو مشاركة بعض الفيديوهات الموجودة علي صفحتهم في الفيس بوك، وعندما تقوم بهذه المهام من خلال هذا التطبيق، يمكنك من الحصول علي شدات مجانية. من خلال الدخول علي “profit from installing application”، وهذا عبارة عن إعلان لبعض التطبيقات المتاحة لهاتفك، وبمجرد مشاهدتك لهذا الإعلان أو تحميل أي تطبيق من خلال الإعلانات، ستفوز ببعض الشدات المجانية. يعطيك التطبيق ثلاثون نقطة مجانية يومياً، وذلك عندما تقوم بعمل أي من المهام السابقة، أو المهام الأخري الموجودة في التطبيق.