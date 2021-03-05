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عمر شويل - جدة رابط تحميل لعبة ببجي الجزء الثاني الاصدار الحديث 2021 للأندرويد والكمبيوتر ، لعبة ببجي من الألعاب التي لها قاعدة عريضة في كثير من أنحاء العالم، وتنتشر بشكل أكبر بين الشباب حيث أنها من أشهر الألعاب القتالية ويمكن تحميلها بكل سهولة على أجهزة الأندرويد والأيفون، فقد نال الجزء الأول من لعبة ببجي استحسان الكثيرين من الصغار والكبار على حد سواء، حيث أنه حقق نجاحًا ساحقًا مما جعل الشركة تقرر اصدار الجزء الثاني من لعبة ببجي وتحديثه ليواكب العصر في 2051 م، يحمل الجزء الثاني من لعبة ببجي الكثير من المفاجآت فنجد فيه أحدث التقنيات الحديثة من الأسلحة المستقبلية، والسيارات الحديثة المطورة، والطائرات الحربية دون طيار، والكثير من التقنيات التي تجعلك على قيد الحياة.

المزايا الجديدة للعبة ببجي الجزء الثاني

تتصدر لعبة ببجي محركات البحث حول العالم، لكونها اللعبة المفضلة لدى الكبار والصغار، حيث أنك تشعر كأنك في حرب واقعية، فقد تم اصدار الجزء الثاني من لعبة ببجي بعد حوالي ثلاثة أعوام من الجزء الأول.

يتسارع حاليًّا محبي وعاشقي لعبة ببجي بالبحث عن كيفية تحميل الجزء الثاني من اللعبة خاصة بعد التحديثات الأخيرة من وجود أجهزة أتوماتيكية مطورة وطائرات حربية حديثة دون طيار في كل مكان لمراقبة العدو، ودروع واقية تحميك من العدو، وسيارات حديثة أتوماتيكية، وغيرها من العتاد والأدوات والتي تجعلك تشعر بوجودك في معركة واقعية حقيقية.

تحتوي لعبة ببجي الجزء الثاني على جرافيك ورسومات بمميزات عالية الجودة، فتظهر الأشياء والأشخاص ثلاثية الأبعاد مواكبة لعصر 2051، فيحمل الجزء الثاني العديد من التحديثات والتقنيات المطورة، فتم اضافة خرائط جديدة trio تتشابه مع خرائط الجزء الأول.

تحميل لعبة Pubg new state على الكمبيوتر

تنصيب BlueStacks على جهاز الكمبيوتر.

الدخول على جوجل بلاي من شريط البحث على جوجل.

البحث في Google play عن Puby new state وتثبيته على الجهاز.

ومِنْ ثَم يُمكنك التمتع باللعبة والوصول لمستويات متقدمة.

تحميل لعبة ببجي الجزء الثاني على الأندرويد

الدخول على متجر جوجل بلاي الخاص بك.

البحث عن Pubg new state في شريط البحث.

وبالنسبة لمستخدمي NRI الضغط على التسجيل المسبق.

الموافقة على تأكيد التسجيل.

الصغط على ايقونة التثبيت وتنزيل التطبيق.

بالنسبة لدعم اللعبة على جهاز الأيفون لم يصدر حتى الآن الموافقة على تنصيبها عليه، وتسعى الشركة لتوفير ذلك.