نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد اشتراك بي إن سبورت في السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت قنوات بي إن سبورات عدد من الخيارات من أجل تجديد اشتراك بي إن سبورت في السعودية 1442 ، فيمكن للمشتركين اختيار الطريقة المناسبة لهم. والدفع لها من أجل تجديد الاشتراك. فبعد رجوع بث القنوات في المملكة ويسعى الكثيرين لتجديد الاشتراكات والحصول على الباقات الجديدة والهدايا التي تقدمها القنوات للمشتركين فيها.

تجديد اشتراك بي إن سبورت في السعودية 1442

يمكن للمشتركين تجديد باقة بي إن سبورت مرة أخرى بعد الانتهاء. إما في أحد الفروع الفرعية للقناة داخل المملكة. أو من خلال أحد الوكلاء المعتمدين لها حيث يتوجه العميل ويتمم عملية الدفع مع الموظف المختص لذلك. أو من خلال بالخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لقنوات بي إن سبورت

اختيار المملكة من ضمن الدول الموجودة بالقائمة ثم النقر على ذر التالي.

اختر المدينة التي تسكن فيها عن طريق تحديها على الخريطة أو كتابتها في خانة البحث

ثم النقر على علامة البحث

يظهر أمامك قائمة بجميع الموزعين المعتمدين ووكلاء بي إن سبورت في مدينتك

قم باختيار الفرع الأقرب لك وتوجه إليه من أجل دفع الاشتراك وتفعيل الباقة أو تغيرها

وبإمكانك أيضًا تجديد الباقة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للقنوات من خلال فتح حساب لك عليه والدفع إلكترونيًا بواسطة البطاقة الائتمانية.

أسعار قنوات بي إن سبورت في السعودية

تقدم مجموعة من القنوات المتنوعة الرياضية والإخبارية والترفيهية وغيرها التي تتناسب مع احتياجات الأسرة العربية والكبار والأطفال. وتقدم أسعارًا مختلفة لكل الباقات ومنها الآتي:

باقة بي إن كونكت تتيح للمشترك فيها مشاهدة المباريات الرياضية عبر الهاتف الجوال في مقابل 455 ريال سنويًا.

باقة القمة يمكن تجديدها سنويًا في مقابل 2350 ريال .

باقة سوا يتم التجديد بسعر 660 ريالًا

باقة التميز ويتم تجديدها مقابل 1390 ريال سنوي.

باقة الانطلاقة ويتم تجديدها مقابل 980 ريالًا سنويًا.

أرقام خدمة عملاء بي إن سبورت في السعودية

تتيح قنوات بي إن سبورت التواصل مع العملاء من خلال قنوات الاتصال الآتية:

خدمة العملاء في السعودية: 0097440090000

رقم التواصل عبر تطبيق الواتساب 0097440090000.

في حالة انقطاع البث أو في حالات تعثر الدفع على الموقع. تمكنك خدمة العملاء من حل المشكلة في الحال.