نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة رصيد اورنج مجاناً واستهلاك باقة النت وأهم أكواد موبينيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة معرفة رصيد اورنج أحد أهم الأمور التي يستعلم عنها جميع مستخدمي شبكة المحمول الأقدم في مصر والتي كانت تسمى موبينيل، إذ تعتبر شركة اورنج من شركات المحمول المشهورة في مصر فهي تُقدم العديد من العروض المختلفة التي تميزها عن غيرها من شركات المحمول الأخرى، لذا أتاحت لعملائها العديد من الأكواد المختلفة لكي تٌسهل عليهم عملية الإستعلام عن إي خدمة أو عرض، لذا من خلال هذا الموضوع سنتحدث عن طريقة معرفة الإستعلام عن الرصيد.

نبذة عن شركة اورنج للمحمول

تعد شركة اورانج من شركات المحمول المشهورة التي حققت نجاح باهر في السنوات الأخيرة، حيث أنها تُقدم العديد من الخدمات المختلفة لعملائها ونظراً لما تقدمه من عروض جذابة تجعل العملاء منبهرين بكافة الخدمات المتاحة لهم سواء كانت باقات خاصة بالمكالمات أو الإنترنت أو الرسائل وغيرها.

طريقة معرفة رصيد اورنج

لمعرفة الرصيد يمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 16333، أو اللجوء إلى الاكواد الخاصة بتلك الخدمة وهي #100# ولكن تكلفة الخدمة 4 قروش فقط، حيث أن الشركة تُقدم لعملائها العديد من الاختيارات التي يستطيع الشخص من خلالها معرفة الرصيد.

أكواد خاصة بشركة اورنج

هناك الكثير من الأكواد التي تُقدمها شركة اورنج لعلائها ومن خلال السطور التالية:

للاتصال بخدمة العملاء 110.

لشحن الكارت د #102#رقم الكارت#.

لمعرفة العروض اليومية التي تُقدمها يتم الإتصال على 300 أو #12#.

للإشتراك في باقة الإنترنت يتم استخدام كود #100#4#.

في حالة الرغبة في تجديد الباقة يتم طلب الكود #100#4#.

إذا كنت تريد الإستعلام عن الميجابايتس المتبقية نطلب كود #136#.

كيفيه معرفة كم باقي جيجا لديك من اورنج

كما ذكرنا لكم طريقة معرفة رصيد اورنج بالتفصيل، يمكن لجميع مشتركي شبكة موبينيل معرفة عدد الميجابايتس المتبقية في الباقة لديهم بكل سهولة وبشكل مجاني تماماً، كي يتحكموا بشكل أكبر في استهلاكهم، وذلك عن طريق الكود التالي: #136#.