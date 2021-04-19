تفاصيل انضمام محمد رمضان للعبة فري فاير free fire 2021 بشخصية “مارو”

أعلن موقع لعبة فري فاير الرسمي عن تعاون إدارة اللعبة مع الفنان المصري محمد رمضان، والذي سيتم إلى اللعبة في شهر أبريل بتجسيد دور مارو في اللعبة، وعبرت الإدارة عن سعادتها الكبيرة بالاتفاق مع هذا النجم وذلك لأنه سيزيد من شعبية وشهرة هذه اللعبة، حيث يعرفه الملايين حول العالم، وبالتالي تزداد أعداد اللاعبين بكل سهولة، ومن الجدير ذكره أنه تم إضافة شخصية للاعب كريستيانو رونالدو من قبل وقد لفتت انتباه الجميع وحققت أعداد كبيرة من اللاعبين، وهذا ما سنتحدث عنه في الفقرات التالية.

انضمام محمد رمضان للعبة فري فاير 2021

قام الفنان المصري محمد رمضان بنشر رسالة على صفحته الرسمية في الفيس بوك يعبر من خلالها عن مدى سعادته بالتعاون مع شركة فري فاير العالمية، حيث سيقوم بتجسيد شخصية مارو في هذه اللعبة، وأضاف أنه شرف كبير له أن ينضم إلى هذه اللعبة التي حققت نجاح كبير جداً على المستوى العالمي ويستخدمها ملايين الأشخاص من كل مكان في العالم، وسوف تكون بدايته في اللعبة يوم 16 أبريل 2021.

مشاهير لعبة فري فاير 2021

تحرص اللعبة دائماً على إضافة شخصيات مشهورة على مستوى العالم ولها شعبية كبيرة، وذلك للتجديد من اللعبة وجذب الكثير من اللاعبين لها، ولم تكن إضافة محمد رمضان هي الأولى في تاريخ اللعبة، فقد انضمت لها شخصيات معروفة من قبل ومنهم اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، وهو من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم كله، ويوجد له جماهير ومحبين في كل مكان في العالم وبالأخص الوطن العربي، ولذلك تحرص الشركة على اختيار الشخصيات التي تتمتع بضجة وشعبية كبيرة لكي تؤثر لها وتحقق لها نجاح أكبر وتنتشر في أماكن أوسع على مستوى العالم كله بكل سهولة.