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عمر شويل - جدة أول جوال في العالم مع ميكروسكوب OPPO FIND X3 PRO تعرف على السعر والمواصفات، نتناول اليوم حديث مُفضل عن الجهاز ذو المزايا الخيالية التي لم تتواجد من قبل على الإطلاق، وهو أحد إبداعات شركة OPPO المعروفة بالبحث عن التميز والإبكار، فعلي الرغم من المزايا الرائعة للجوال من ناحية التصميم والشاشة والمواصفات الداخلية، إلا أن أوبو FIND X3 PRO يتميز كذلك في البطارية بأسرع شحن على الإطلاق، بالاضافة إلى الكاميرات الممتازة التي تمنحك تصوير ميكروسكوبي دقيق لن تصدق أنه تم باستخدام جوال، لتصل لأقل وأدق تفاصيل الشعرة الواحدة من خلال OPPO FIND X3 PRO.

سعر ومواصفات OPPO FIND X3 PRO

لأول مرة نجد جوال مع ميكروسكوب كلاً منا يعرف خاصية ال ZOOM، ولكن لم يتمكن أحد من الوصول إلى هذه الدرجة من الدقة من قبل، حيث أن الجوال هو إصدارات شركة أوبو المميزة والتي دائما ما نعتاد منها على الاختلاف في وهو OPPO FIND X3 PRO، أقوى جوال من أوبو لعام 2021، وليس الميكروسكوب هو فقط الميزة الوحيدة في OPPO FIND X3 PRO إنما له عدة مزايا رائعة لا تتواجد في جوال آخر.

حيث يظهر OPPO FIND X3 PRO وجميع عائلة FIND X بظهر متميز، لا يمكنك معرفة هو معدن أو زجاج من الوهلة الأولى ولكن هذا يجعله مرأة رائعة يعشقها كل من يراها، كما أنه لا يوجد بروز للكاميرا الخلفية ليظهر كـ BODY واحد والذي يحتاج فعلياً أكثر من مئة عملية معالجة حرارية وميكانيكية، ويستغرق أكثر من 40 ساعة ليظهر بهذه الجودة، يتميز الجوال بسُمك 8.26 mm بوزن 193 g فقط أخف وأقل سمك من الكثير من الجوالات المتاحة الأن.

يتم طرح جراب باللون الأسود في عبوة جوال OPPO FIND X3 PRO مع مقاومة غبار الماء بتقنية RATE IP68، وينساب الظهر مع كيرف خفيف على الفريم الأومنيوم مع شاشة بمقاس 6.7 إنش QHD-AMOLED HDR10 + بشكل مميز، بإضاءة 1300 NITTS يمكنك إستخدامها في الشمس مباشرة 120 HZ LTPO، كما تدعم ألوان 10 BIT COLOR على الرغم من أن جميع الجوالات المتاحة بالأسواق تدعم 8 BIT فقط، ليمنحك 64 ضعف الألوان المتواجدة في الشاشات التقليدية لتعرض ما يتجاوز 1 BILLION COLOR.

مزايا أوبو FIND X3 برو

لا شك أن وجود جميع تلك المزايا في جوال واحد يعني أن له مواصفات رائعة، وبالفعل مواصفات OPPO FIND X3 PRO رائعة جداً فهو يتميز ب SD 888 و 12GB RAM من النوع السريع، وذاكرة داخلية 256GB من النوع الأفضل على الإطلاق UFS 3.1، كما يدعم الجوال 5G وفيفر شامبر لكي تتمكن من التبريد على البروسيسور، مع سوفت وير ممتاز يمنحك جوال بأداء متميز مع ANDROID 11، مع أعلى أداء في جميع الألعاب وعلى أعلى إعدادات، ولكن على الرغم من جميع المزايا تلك إلا أنها تعلو جوالات أُخرى ولكنها تتشابه معها وعلى الرغم من ذلك هنا مزايا تجعله الأفضل وذلك في فئة البطارية والكاميرا.

نبدأ ببطارية أوبو FIND X3 برو التي تأتي بحجم 4500 Ma، ولكن الرائع في البطارية ليست البطارية ذاتها وإنما سرعة الشحن حيث أن الشاحن الذي يوضع في علبة الجوال 65 Watt، بحيث يمكنه شحن الجوال من 0 %إلى 40 % خلال 10 دقائق فقط، و 100 % خلال 28 دقيقة فقط، مع شحن لاسلكي بقوة 30 Watt، بالاضافة إلى شحن لاسلكي 10 Watt لشحن السماعات من ظهر الجوال.

مزايا الكاميرات في هاتف أوبو الجديد

أما من ناحية الكاميرات فإن OPPO FIND X3 PRO له 4 كاميرات، 3 كاميرات أساسية يمكنهم التصوير 10 BIT COLOR الكاميرا الأساسية وكاميرا ULTRA WIDE والتي هذه هي المرة الأولى نجدها في جوال، تتميزان بنفس السينسور IMX 766، 2 كاميرا 50 MP، الأولى WIDE والثانية ULTRA WIDE مع حساس بصري YS مع كاميرا صغيرة خاصة بالزووم 13 MP ZOOM 2X وحتى 5X HYRID ZOOM و 20X DIGITAL، مع الكاميرا المميزة الخاصة بالميكرو MICROLENS 3MP ميكروسكوب رائع لأول مرة تمنحك تكبير 60X.

نجد أن كاميرا الميكروسكوب مُحاطة ب RING LIGHT أساسي ليستطيع التكبير حتى 60X بإضاءة فعالة، كما ليظهر تفاصيل يستحيل ظهورها سوى بالميكروسكوب المعروف، كما يمكنك الزيادة 2X لتظهر تفاصيل أكثر، فهي تمنح إحدى التجارب الخيالية التي يمكنك من خلالها عمل FOCUS على شعرة واحدة، ولا يمكن لأحد تخيل أن هذه الصورة خرجت من جوال، كما يمكنك معالجة أي صورة وكأنها خارجة من كاميرا ممتازة

سعر OPPO FIND X3 PRO بالأسواق

يتوفر جهاز أوبو FIND X3 برو المتميز ذو 256GB للذاكرة الداخلية و12GB RAM بالمملكة العربية السعودية بسعر 7 ألاف و 500 ريال سعودي، مما يُعادل 2 ألف دولار أمريكي، أما في جمهورية مصر العربية فقد توفر في الأسواق بسعر 30 ألف جنية مصري، أما في الإمارات العربية فقد تواجد الجوال بمبلغ 7 ألاف و 350 درهم إماراتي.