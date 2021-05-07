نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار شحن شدات ببجي موبايل 2021 حسب الدولة موقع Midasbuy وهدايا pubg mobile uc في المقال التالي

عمر شويل - جدة من العاب الفيديو التابعة إلى رويال باتل هي لعبة ببجي موبايل الموسم 18 والتي تم الإعلان عن ببجي نيو ستيت الجديدة التي يتم التسجيل بها حالياً، وعن اسعار شحن شدات ببجي موبايل 2021 والبحث عن المواقع التي تقدم تخفيضات وعروض للحصول على عملة يو سي التي يحتاج إليها اللاعبين في اللعبة القتالية ببجي ضمن ألعاب النايل باتل التي نالت إعجاب الملايين من محبها العاب القتال، ومن المواقع وجدنا موقع Midasbuy الذي وضع سعر uc والهدايا لكل شحنة.

اسعار شحن شدات ببجي موبايل موقع Midasbuy

من أفضل العاب الاندوريد هي لعبة ببجي، والتي يبحث لاعبيها عن أرخص مواقع لشحن الشدات، ومن تلك المواقع تجد موقع Midasbuy بسهولة تحصل على شدات ببجي، وتختلف الأسعار بحسب الدولة، وللمقيمين بالمملكة العربية السعودية، إليكم اسعار شحن شدات ببجي الجديدة والهدايا لكل شحنة من عروض الموقع مدياباس:

عملية شراء 60uc+ 6 = بسعر 3.69 SAR

عملية شراء 300uc+ 61 = بسعر 17.99 SAR

عملية شراء 600uc+ 150 = بسعر 36.99 SAR

عملية شراء 1500uc+ 555 = بسعر 89.99 SAR

عملية شراء 3000uc+ 1450 = بسعر 184.99 SAR

عملية شراء 6000uc+ 3480 = بسعر 369.99 SAR

عملية شراء 12000uc+ 6960= بسعر 739.99 SAR

موقع Midasbuy لشدات ببجي موبايل

تحتاج لكي تقوم بالشحن لشدات ببجي عن طريق موقع Midasbuy التحقق من صحة معرفة اللاعب في اللعبة، والشحن يكون باختيار اسم الدولة ثم اختيار طريقة الدفع عن طريق الكريدت كارد، أو عن طريق الموبايل، وكذلك من البونص، ثم الضغط على ادفع الآن بعد تحديد الكمية واختيار طريقة الدفع من الطرق الأربعة بهذه الصورة.

تحديث لعبة ببجي موبايل 2021

من اجمل الألعاب التي حظيت بملايين المستخدمين رغم كثرة الحديث حول مخاطرها، فما زالت من الألعاب التي تتربع على عرش الألعاب القتالية، وباستمرار يتم تحديث ببجي موبايل شهرياً،ووصلنا الآن إلى تحديث ببجي الموسم 17، ومن الجديد شخصية صوت محمد هنيدي في ببجي، كما فتح باب التسجيل في ببجي نيوستيت، بل واشتهرت كذلك لعبة ماين كرافت التي أصبحت ضمن الألعاب التعليمية، كما توجد من العاب القتال لعبة فري فاير.