نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iPhone 12 Pro Max مراجعته هاتف Appel ومعرفة سعره ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر Apple iPhone 12 Pro MAX هو الطراز الأعلى في سلسلة iPhone 12، ومثل معظم الهواتف الذكية المتميزة، يتمتع بميزة استثنائية في جميع الأقسام، وقد تم إصدار هذا الجهازفي نوفمبر الماضي من عام 2020، ويتميز ايفون 12 برو ماكس بشاشة Super Retina XDR OLED ضخمة مقاس 6.7 بوصة (الأكبر على الإطلاق على أي iPhone)، وكاميرات محسّنة، وحماية أفضل 4 مرات بفضل واجهة Ceramic Shield، ويوفر 12 Pro Max أيضًا أكبر بطارية تبلغ 3687 مللي أمبير في الساعة، والىن سوف نتحدث عن آيفون 12 برو ماكس ونرى المواصفات الاخرى التي بداخله.

مراجعة هاتف Apple iPhone 12 Pro Max

نسلط الضوء على ما يلي:

يحتوي iPhone 12 Pro Max على شاشة OLED تعتمد على تقنية Super Retina XDR التي تضمن جودة صورة استثنائية. يدمج وحدة الرسومات رباعية النوى مع مجموعة شرائح Apple A14 Bionic ذات 5 نانومتر. توفر الكاميرا الثلاثية التي تتميز بدقة 12 ميجابكسل ككاميرا رئيسية وصورة شخصية نفس العدسة. تجهيز بطاريات 3687 مللي أمبير مع دعم شحن قياسي 20 واط. سعره الأساسي حوالي 1450 دولارًا

التصميم والعرض

عند الحديث عن التصميم، تعطي اللوحة الخلفية مظهرًا أنيقًا، والذي يتميز بملمس وتصميم أنيق، مع إعطاء إحساس رائع، ويوفر الإطار المعدني للزوايا الدائرية قبضة أفضل بينما الجسم الزجاجي مغطى بمعيار IP68 لمقاومة الغبار / الماء، بالإضافة إلى ذلك يبدو أن جهاز iPhone 12 Pro MAX يتميز بتصميم متميز، على الرغم من أن الوزن يزيد قليلاً من الحجم الكلي، وتوفر على شاشة OLED المسطحة مقاس 6.7 بوصة مجموعة رائعة من دقة FULL HD + وإعدادات سطوع عالية الجودة مع شهادة HDR 10 مقترنة بمعدل تحديث 60 هرتز.

الذاكرة والأجهزة الداخلية

فيما يتعلق بوحدة المعالجة، يتعامل نظام الأجهزة مع أحدث إصدار من A14 Bionic Soc من Apple، والذي يتكامل جيدًا مع البرامج الثابتة لنظام التشغيل iOS 14 ويوفر سهولة التخصيص على Appel iPhone 12 Pro MAX، بالإضافة إلى ذلك يتميز التكوين الثماني النواة بسرعة ساعة تصل إلى 2.6 جيجاهرتز مما يزيد بشكل كبير من إحصائيات الأداء في المهام الموجهة نحو الأداء، وبالإضافة إلى الأداء فإن ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ سعتها 6 جيجابايت تعمل بدقة، في حين أن هناك ثلاثة خيارات تخزين متوفرة 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت.

الكاميرا في ايفون 12 برو ماكس

يبدو أن لوحة الكاميرا المربعة تحتوي على ثلاث كاميرات وماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد LiDAR في الخلف، إنها مزودة بكاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل كعدسة أساسية، فائقة الاتساع، وعدسة تليفوتوغرافي، ومن ناحية أخرى تشتمل كاميرا السيلفي على مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، وباستخدام هذا التكوين ستتلقى الوضع الرأسي والوضع الليلي و Dolby Vision HDR وتسجيل الفيديو بدقة 4K باستخدام OIS و EIS.

البطارية وغيرها

يتم شحن بطارية ليثيوم 3687 مللي أمبير عبر شاحن بقوة 20 واط، بالإضافة إلى ذلك يمكن تمديد جلسات الألعاب الطويلة بمساعدة دعم قوي لعمر البطارية عن طريق تحديث iOS 14، العيب الرئيسي الوحيد لسلسلة iPhone 12 هو أنه لا يأتي مع محول شحن مع الصندوق، والذي يمكن شراؤه فقط بشكل منفصل، بالإضافة إلى البطارية تعمل كاميرا السيلفي كمستشعر Face ID للمصادقة البيومترية والخصوصية، بالإضافة إلى ذلك ستحصل على ميزات الكاميرا الذكية وأجهزة الاستشعار والأدوات لزيادة تجربة المستخدم بشكل كبير.

مميزات وعيوب Apple iPhone 12 Pro Max

الايجابيات

شاشة بطول 6.7 بوصة مع إعدادات دقة مناسبة.

ميزات الكاميرا الممتازة لماسح LiDAR.

مكبر صوت ستيريو مدمج.

نطاق زووم بصري 5x مع صور أفضل في الإضاءة المنخفضة.

IP68 مقاومة الغبار / الماء.

زجاج مقاوم للخدش مع طلاء مقاوم للزيت.

Apple A14 Bionic Soc بدعم 5g.

يدعم الشحن السريع 20 وات +.

السلبيات

بدون ماسح بصمات الأصابع.

لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي العكسي.

تسجيل الفيديو بدقة 8K غير مدعوم.

يُباع محول الشحن وسماعات الرأس بشكل منفصل.

قليل التكلفة مقارنة بالمواصفات المتاحة.

معدل تحديث بحد أقصى 60 هرتز.

خلاصة

إذا كنت تبحث عن هاتف مميز فإن iPhone 12 Pro Max هو خيار رائع، لأنه يحتوي على شاشة طويلة مع إعداد دقة جميل لتحسين جودة المشاهدة، موازاة مع ذلك ستحصل على بطارية أكبر، بشكل عام يوفر هذا الهاتف جودة صوت وشاشة وبطارية وأحدث معالج لزيادة سرعة معالجة هاتفك، وكما ذكرنا سابقًا لا تأتي سلسلة iPhone 12 بمحول شحن ت يأتي آبل ايفون 12 برو ماكس بنطاق سعري يبلغ 1450 دولارًا وهو مكلف للغاية بالنظر إلى المواصفات المتاحة ومقارنة بالهاتف المتوفر في نفس النطاق السعري والمنافس لــ iPhone 12 Pro Max.