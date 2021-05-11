واتساب كيف تقرأ رسالة محذوفة من قبل المرسل بدون برامج

واتساب كيف تقرأ رسالة محذوفة من الأمور التي يرغب في الاطّلاع عليها عدد كبير جدًا من مستخدمي برنامَج المراسلة الفورية واتس أب Whatsapp خصوصًا بعد أن أصبحت خاصية حذف الرسائل لدى الجميع (الراسل والمرسل) متاحة لكافة المستخدمين، وفيما يلي توضيح طريقة قراءة رسائل الواتساب المحذوفة على الجوال بسهولة.

واتساب كيف تقرأ رسالة محذوفة

قد أشار خبراء التقنية والتكنولوجيا إلى أنه يوجد مجموعة من الخطوات السهلة جدًا والبسيطة التي يُمكن إجرائها عبر تطبيق واتس أب ذاته من استرجاع الرسائل المحذوفة في الواتس وقراءتها خصوصًا التي قد تم حذفها من المُرسل على النحو التالي:

الذَّهاب إلى قائمة التطبيقات الموجودة على الهاتف المزود بحساب واتساب أب المراد قراءة أي رسائل محذوفة به؛ حيث إن الهاتف يحتفظ دائمًا بالنسخ الاحتياطي بمدة 7 أيام.

الضغط على (مدير الملفات – File manager)

فتح بطاقة الذاكرة الخارجية (بطاقة الذاكرة) SD card في حالة كان التطبيق مثبت على الذاكرة الخارجية، وفي حالة كان مثبت على ذاكرة الهاتف الداخلية يتم فتحها.

يتم هنا فتح “مجلد تطبيق WhatsApp” التي تتضمن على كافة معلومات وبيانات التطبيق ومنها الرسائل المحذوفة.

ثم الضغط على مجلد قاعدة البيانات Database، وإذا لم توجد البيانات هنا؛ فهذا يُعني أنها محفوظة على ذاكرة الهاتف وليس بطاقة الذاكرة الخارجية.

يجب على المستخدم هنا البَدْء في تغيير اسم مِلَفّ النسخ الاحتياطي (أي كان اسمه) إلى الاسم التالي: (msgstore.db.crypt12).

بعد ذلك يجب على المستخدم إلغاء تثبيت تطبيق واتساب آب وإعادة تثبيته مرة أخرى عبر متجر جوجل بلاي الرسمي.

عند تثبيت التطبيق مرة أخرى؛ سوف تظهر بعض الخيارات مها يتم اختيار (استعادة – Restore) وذلك من أجل استعادة رسائل واتس أب المحذوفة.

بذلك سوف تظهر كافة الرسائل التي كانت موجودة على التطبيق قبل حذفه ومنها الرسائل المحذوفة بالكامل.

ولقد أكد خبراء التكنولوجيا أيضًا على أن المستخدم لا بُد من أن يحرص على تفعيل عملية النسخ الاحتياطي backup على تطبيق الواتس أب ويُمكن فعيلها عبر الذَّهاب إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم chats backup، وهنا أيضًا يُمكنه الاطّلاع على الرسائل المحذوفة خلال الفترة التي تلت آخر مرة تم عمل نسخ احتياطي لبيانات التطبيق بها.