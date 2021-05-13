نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقنيات متطورة وبراءات إختراع قد تنقل هواتف آيفون نقله تاريخية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل شركة أبل الأمريكية والمصنعة لـ هواتف آيفون في الوقت الراهن على إدراج تقنيات متطورة للغاية، وهي ما تسمي تقنيات “سماعات الواقع الافتراضي والواقع المعزر” إلى الإصدارات الجديدة من هواتفها، حيث من المتوقع أن تشهد منتجات شركة آيفون وبالأخص الهواتف تغييراً ضخماً ومتطوراً للغاية، وذلك بعدما أوضحه موقع “أبل إنسايدر” عن بعض التفاصيل والأنظمة التقنية الجديدة التي يعمل عليها الآن المطورون في الشركة.

هواتف آيفون “تقنيات الواقع المعزز وسماعات الواقع الافتراصي”

وفق ما تداولتة العديد من الصحف الغربية منها صحيفة “الغارديان” فإن شركة “Apple” تعمل في هذه المرحلة على تضمين تقنيات “الواقع المعزز وسماعات الواقع الافتراضي”، الأمر الذي يجعل هذه الهواتف شبيها بشاشة سينما متجولة مع المستخدم، وتمكنه من الاستمتاع بمشاهدة متطورة لوسائط الفيديوهات والصور.

براءات اختراع جديدة تُمنح لـ “أبل”

قد منحت شركة أبل مسبقاً براءة اختراع تشير إلى أن الشركة تطور من أنظمة أخرى لتوفير صور ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى استخدام خوذة الوجه على ما هو متعارف عليه، وذلك وفق تقرير قد نُشر في جريدة “ديلي ميل”.

أيضاً وهناك براءة اختراع قد لحقت حديثاً بشركة “أبل” يطلق عليها مسمي “نظام تشغيل الشاشة المنقسمة”، حيث تقترح أبل تغيير تقنية الصور ثلاثية الأبعاد على الشاشة المسطحة لـ هواتف “آيفون” أو جهاز “آيباد“، والتي من الممكن أن تجعل من الشاشة من سلسلة إلى “ضبابية الحركة، أو تعطي تأثيرات أخري لإضاءة، أو تأثيرات جانبية قد تكون مزعجة للمستخدم”.

ومع احتساب كل تلك السلبيات تقترح “أبل” أيضاً تطوير قسم آخر إلى الشاشة من شأنه أن يعزر طبقة أخرى جديدة من البكسل لتذويد صفوف أخري من وحدات البكسل على شاشة الجهاز الرئيسية، الأمر الذي يؤدي إلي يتجاوز كافة هذه العوائق، حيث تقوم الفكرة الرئيسية على إنقسام نظام عرض الصورة على أعين المستخدمين، حيث في النهاية يظهر للمستخدم صوراً ثلاثية الأبعاد على شاشة الجهاز.

وعليه فأنه قد يبدو للبعض من أن تلك التقنية تبدو غير مألوفة، إلا أنه في الواقع هناك مثالاً حياً على استخدام تلك التكنولوجيا في العالم الواقعي، وهي المعروف بـ النظارات ثلاثية الأبعاد التي تعطي للمشاهدين الأحساس بوجدهم في السينما الحقيقة.

وصرح موقع “أبل إنسايدر” إن براءة الاختراع لتلك التكنولوجيا لـ هواتف آيفون قد مُنحت للشركة في تاريخ 27 أبريل 2021 الماضي.