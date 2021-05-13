مواصفات وسعر هاتف Asus Zenfone 8

أعلنت شركة Asus رسمياً عن منتجاتها الجديدة من فئة Zenfone وهما هاتفي Zenfone 8 و Zenfone 8 flip ، يأتي هاتف Asus Zenfone 8 بشاشة من نوع Super Amoled بمعدل تحديث 120 هيرتز مع إستجابة لمس بمعدل 240 هرتز ودعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، كما يحتوي على أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888.

مواصفات هاتف Asus Zenfone 8:

‌يزن الهاتف 169 جراماً.‌

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.‌

يأتي الهاتف بخامات من الزجاج مع إطار من الألومنيوم .‌

ظهر الهاتف محمي بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Asus الخاصة ZenUI 8.‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

شاشة الهاتف 5.9 إنش من نوع Super AMOLED بدقة 1080 × 2400 بكسل ، بكثافة بكسلات 446 بكسل لكل إنش .‌

تحتل الشاشة نسبة 82.9% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 ، تدعم الشاشة HDR10+ مع سطوع يصل إلى 1100 شمعة.‌

تدعم الشاشة التردد العالي 120 هرتز مع وجود إستجابة لمس 240 هرتز ، وتدعم أيضاً خاصية Always on display.‌

الشاشة محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass victus.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 888 ، النواة الأقوي من نوع Kryo 680 بتردد 2.48 جيجا هيرتز ، دقة تصنيع المعالج 5 نانو متر مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.‌

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

الكاميرا الخلفية ثنائية : الأولي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 12 ميجا بكسل. ‌

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية ، كما تدعم HDR مع وجود تثيبت إلكتروني من نوع gyro-EIS.‌

بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف لنسبة 60% في زمن 25 دقيقة ولنسبة 100% في زمن 80 دقيقة فقط ، كما يدعم الشحن العكسي.‌

بصمة الهاتف موجودة أسفل الشاشة.‌

يحتوي الهاتف علي سماعات ستيريو.‌

يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي.

سعر الهاتف :

تم الإعلان عن السعر الرسمي لهاتف Asus Zenfone 8 عبر مؤتمر Asus بالأمس ، يبدأ سعر الهاتف بـ 599€ أو حوالي 723 دولار ( 11344 جنية مصري ).