تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة الجولة 27 من الدوري / الزعيم يبحث عن تعزيز الصدارة أمام الباطن

يستأنف اليوم مباريات الدوري السعودي للمحترفين مباريات الجولة أل 27 عبر تردد قناة السعودية الرياضية، حيث تلعب اليوم 5 مباريات هامة يكون أحدى طرفيها الهلال والشباب المتنافسين على حصد اللقب، والنصر السعودي الذي يأمل في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للعب في البطولة الأسيوية العام القادم، مما يجعل البحث عن التردد الجديد للقنوات الرياضية السعودية محل بحث كبير اليوم من قبل مشجعي الأندية السعودية التي ستلعب مباريات اليوم، ونحن سنقدم لكم التردد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، والمواعيد التي ستلعب فيها مباريات اليوم عبر القنوات وكافة التفاصيل.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021

الدوري السعودي للمحترفين قارب على الانتهاء ولم يتبقى سوى 4 جولات على النهاية، ولم يعرف هوية البطل فبعد مشوار الشباب القوي من بداية المسابقة وتربعه على القمة طوال 17 أسبوع ماضي، أستطاع الهلال أن يسقطه من القمة بالقاضية الأسبوع الماضي وفاز عليه بخماسية، مما يجعل اللقاءات القادمة مباريات كؤوس لذا من المؤكد أن المتابعة سوف تكون عالية على المباريات المتبقية، وهو ما جعل القنوات الرياضية محل بحث على محرك البحث الرئيسي جوجل خلال الفترة الحالية.

موعد مباريات اليوم على القنوات الرياضية السعودية

الاتفاق * الشباب : 17.50 بتوقيت القاهرة، 18.50 بتوقيت مكة المكرمة.

نادي الفيصلي * نادي أبها : 18.15 بتوقيت القاهرة، 19.15 بتوقيت مكة المكرمة.

نادي العين السعودي * النصر : 18.20 بتوقيت القاهرة، 19.20 بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال السعودي * الباطن : 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي * القادسية : 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 26 15 6 5 4 23:50 27 51 2 الشباب 26 14 6 6 4 37:52 15 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 27 12 8 7 3 26:40 14 44 5 النصر 26 11 6 9 4 36:46 10 39 6 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 7 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 26 10 5 11 4 48:40 -8 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 27 8 9 10 3 38:37 -1 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

تردد قناة السعودية الرياضية