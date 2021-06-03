طريقة حذف حساب انستقرام حذف مؤقت أو نهائي 2021 من المؤكد أنها من الإجراءات المهمة والتي يحتاج إليها الكثيرون من الأفراد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل دائم خصوصًا عند الرغبة في حذف الحساب أو تعطيله لمدة زمنية مُحددة أو بشكل دائم، ومن هذا المنطلق؛ فإن السطور التالية سوف تتناول بالتفصيل كل ما يخص كيفية حذف حساب انستقرام سواء بشكل كامل ونهائي أو مؤقت بالتفصيل.

حذف حساب انستقرام

لقد قامت الشركة المطورة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير Instagram بتوضيح طريقة صحيحة يُمكن من خلالها لأي مستخدم يمتلك حساب خاص على هذا الموقع أن يقوم بـِ الدخول إلى رابط مُحدد وملء مجموعة من البيانات واتباع مجموعة من الخطوات أيضًا التي تؤدي في نهاية الأمر إلى حذف الحساب بشكل نهائي بعد مرور وقت مُحدد أو بما استعادة الحساب مرة أخرى بعد حذفه ولكن خلال مدة زمنية مٌحددة لذلك أيضًا.

طريقة حذف حساب انستقرام حذف مؤقت أو نهائي 2021

تُوفر مختلف مواقع الواصل الاجتماعي إمكانية حذف الحساب الخاص بالمستخدم منها مثل طريقة حذف حساب سناب شات أو حذف حساب فيس بوك وغيرهم، وحتى يتمكن المستخدم من حذف الحساب الخاص به أو الحساب الخاص بأحد الأشخاص من موقع انستقرام فهنا لا بُد من اتباع مجموعة من الخطوات حتى يتمكن المستخدم من حذف الحساب أو تعطيله بطريقة سليمة سواء من خلال الهاتف الجوال بنظام تشغيل أندرويد أو iOS أو من خلال الحاسوب أيضًا سواء المزود بنظام تشغيل ويندوز أو غير ذلك كما يلي:

طريقة حذف حساب انستقرام من الجوال بشكل مؤقت

يتم الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بإنستجرام Instagram.com من خلال المتصفح المُثبت على الجوال سواء أندرويد أو آيفون حيث لا يُمكن تعطيل الحساب وحذفه من التطبيق.

يتم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر الاسم + كلمة المرور.

يتم النقر على صورة المِلَفّ الشخصي من أسفل الجهة اليسرى.

ثم النقر على (المِلَفّ الشخصي)، واختيار (تعديل المِلَفّ الشخصي).

يتم التمرير إلى أسفل، ثم الضغط على خِيار (تعطل حسابي مؤقتًا).

لا بُد من تحديد سبب تعطيل الحساب، وإعادة إدخال كلمة المرور المرتبطة بالحساب.

ثم الضغط على (تعطل الحساب مؤقتًا) مرة أخرى.

طريقة تعطيل حساب انستقرام من الحاسوب

الدخول أيضًا إلى الموقع الرسمي انستجرام من خلال متصفح الويب المُثبت على الحاسوب.

تسجيل الدخول إلى الحساب المراد تعطيله والضغط كذلك على صورة المِلَفّ الشخصي، ومنها اختيار تعديل المِلَفّ الشخصي.

يتم النقر على خِيار (تعطيل حسابي مؤقتا).

تحديد السبب الرئيسي لتعطيل الحساب.

إدخال كلمة مرور الحساب.

التأكيد عبر الضغط مرة أخرى على (تعطيل حسابي مؤقتًا).

رابط حذف حساب انستقرام نهائياً 2021

أما حذف الحساب بشكل كامل ونهائي لأي سبب؛ فهو يتطلب اتباع الخطوات التالية سواء من الكمبيوتر أو الجوال، كما يلي:

الدخول إلى رابط حذف الحساب الرسمي الخاص بموقع انستجرام من المتصفح سواء على الجوال أو الحاسوب، وهو:

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ تحديد سبب حذف الحساب بشكل دقيق من خلال تحديد احد الخيارات من قائمة (لماذا تريد حذف حسابك).