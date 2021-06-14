نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هواوي y9s | السعر والمواصفات في السعودية 2021 في المقال التالي
يبحث عدد كبير عن سعر هواوي y9s في السعودية، حيث أنه من أهم أنواع الهواتف الجديدة، والتي تم الإعلان عنها من قبل شركة هواوي العالمية، حيث أكدت أنه سوف يتم إطلاق هذا النوع من هاتف هواوي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم أيضاً، ويتميز هذا النوع بالمواصفات التي تناسب جميع المستخدمين، وإليكم في مقال اليوم سوف نتحدث معكم عن هاتف هواوي y9s تفصيلياً.
مواصفات هاتف هواوي y9s
قامت شركة هواوي بتطوير هاتفها الجديد، حيث أطلقت الشركة العديد من التغييرات الطفيفة على هاتف هواوي Y9 برايم 2019، حتى يناسب جميع مستخدمي هواتف هواوي، وكانت المواصفات كالتالي:
- وزن الهاتف 2.6 جرام.
- شبكة الهاتف الجيل الثاني والثالث والرابع.
- تم تصنيع إطار الهاتف الجانبي من مادة الألومنيوم
- أبعاد الهاتف الارتفاع 163.1، والسمك 8.8 ملي، والعرض 77.2.
- يضم شريحتين نانو SIM.
- نوع شاشة الهاتف LTPS IPS LCD تدعم 16 مليون بخاصية اللمس.
- دقة الهاتف 2340 × 1080 بكسل.
- مساحة الشاشة حوالى 6.59 بوصة.
- النسبة الخاصة بأبعاد الشاشة 19.5.9.
- نظام تشغيل الهاتف اندرويد 9.
- الرامات 6 جيجا.
- الذاكرة الخارجية إلى 512 جيجا.
- يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية 48 ، 8 ،2 ميجا بكسل.
سعر هواوي y9s في السعودية
سعر هواوي y9s في السعودية في جميع المتاجر الرسمية بسعر 1064 ريال سعودي، حيث يحتوي على كثير من المميزات التي جعلته من أفضل الهواتف في الوقت الحالي، والتي سوف نذكرها لكم في النقاط التالية:
- يتميز بمساحة شاشة كبيرة تناسب جميع الاستخدامات بدقة ووضوح.
- يمتلك معالج مميز، يعمل بأداء جيد.
- تم تصنيع الهاتف بخامات عالية، ويتميز بالظهر الزجاجي المقاوم للصدمات وإطار معدني.
- يحتوى على كاميرا خلفية ثلاثية والكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل.
- كما يتميز بوجود خاصية تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 4K.
- يوجد به بصمة اصبع مع زر البور في جانب الهاتف.
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