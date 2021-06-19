شركة ”هوندا” تتوقف عن صناعة 3 طرازات من السيارات لتقليص النماذج ضعيفة...

أعلن المتحدث باسم شركة هوندا لصناعة السيارات اليابانية، أن الشركة ستتوقف عن إنتاج سيارة ”Clarity“ التي تعمل بخلايا الوقود والمركبة الهجينة الموصولة بالكهرباء، في آب/أغسطس المقبل، كجزء من حملة أوسع لتقليص النماذج ذات الأداء الضعيف.

وقررت الشركة أيضًا التوقف عن صنع سيارة Legend، الراقية التي تعمل بالبنزين، بالإضافة إلى سيارة Odyssey الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وإعادة تنظيم عمليات التصنيع العالمية، وستركز الشركة اليابانية على الكهرباء للتقدم نحو هدفها المتمثل في بيع المركبات عديمة الانبعاثات فقط بحلول 2040.

وطرحت شركة صناعة السيارات اليابانية لأول مرة مركبات تعمل بخلايا الوقود في 2016، لكن سعر Clarity المرتفع نسبيًا والبالغ 7.83 مليون ين (71200 دولار)، إلى جانب ندرة محطات التزود بالوقود الهيدروجيني، قلل من الطلب على الطراز، إذ باعت هوندا حوالي 1900 وحدة فقط حول العالم بين عامي 2019 و 2020.

ومع ذلك، قالت الشركة إنه سيكون هناك ما يكفي من سيارة Clarity التي تعمل بخلايا الوقود للمستأجرين حتى 2022، وبالطبع سيحصل الملاك والمستأجرون على دعم لسياراتهم في المستقبل المنظور.

وأعلنت هوندا في وقت سابق أنها ستطلق أول سيارة كهربائية لعام 2024، وتخطط لبيع سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.

ودخلت هوندا في شراكة مع ”جنرال موتورز“ للسيارات التي تعمل بخلايا الوقود في 2013، وفي 2017، أقامت الشركتان مشروعًا مشتركًا لإنتاج أنظمة بطاريات لخلايا الوقود والمركبات الأخرى.

وتخطط هوندا لمواصلة الشراكة مع ”جنرال موتورز“ في تطوير مركبات تعمل بخلايا الوقود، وستنظر في طرح طرازات جديدة.

ومن بين شركات صناعة السيارات الأخرى التي تنتج مركبات تعمل بخلايا الوقود، هيونداي موتور، وتويوتا موتور، اللتان أطلقتا نسخة جديدة من سيارة ميراي سيدان التي تعمل بخلايا الوقود في ديسمبر.

وعلى الرغم من اعتباره عنصرًا رئيسًا في إستراتيجيات إزالة الكربون، إلا أن السعر الباهظ، والبنية التحتية الضئيلة لتزويد الوقود بالهيدروجين، قد منعا المركبات من اكتساب شعبية، ويعتقد بعض الخبراء أن شركات صناعة السيارات اليابانية ستركز الآن على تكييف تقنية خلايا الوقود للحافلات والشاحنات والمركبات التجارية الأخرى بدلاً من ذلك.