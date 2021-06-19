آبل تحذر مستخدميها.. انتبه الأيفون مهدد بالاختراق 

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، من قوانين جديدة مقترحة من الاتّحاد الأوروبي لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى تهدّد بتقويض أمن هاتف آيفون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف العام الماضي عن مسودة قوانين صارمة تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "أبل" و"جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" ويمكن أن تغيّر طريقة عمل هذه الشركات.

وجاء حديث كوك خلال مؤتمر "فيفاتيك" للشركات الناشئة في باريس، حيث تطرّق إلى بعض القوانين التي تستهدف "حرّاس" شبكة الإنترنت مثل "أبل" التي تتحكّم في التطبيقات التي يمكن تثبيتها على هواتفها وأجهزتها اللوحية.

وقال إنّ القوانين المقترحة قد "تفرض التحميل الجانبي على آيفون، وهذا سيكون طريقًا بديلًا لتنزيل تطبيقات على الآيفون". والتحميل الجانبي يسمح لمستخدمي آيفون بتنزيل تطبيقات مباشرة من الناشرين، وهو ما لا يمكنهم فعله الآن.

كان الاتحاد الأوروبي قد وجه اتهاما لشركة أبل باستخدام متجر التطبيقات للضغط على المنافسين.

وردّت أبل بأنّ القيود المفروضة على تنزيل التطبيقات تهدف أساسًا إلى حماية المستهلكين من البرامج الخطرة.

وحذّر كوك من أنّ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة قد تقوّض "أمن آيفون والكثير من مبادرات الخصوصية التي تم انشائها داخل متجر التطبيقات"‘ مشيرا إلى إن بعض أجزاء مسودة قوانين الاتحاد الأوروبي "ليست في مصلحة المستخدم".

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