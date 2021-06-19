نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد بي ان سبورت Bein Sport المفتوحة الجديد2021 الناقلة مباريات كاس العرب ARAB CUP 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد بي ان سبورت Bein Sport المفتوحة الجديد2021 الناقلة مباريات كاس العرب 2021، حيث تقام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب للمنتخبات في قطر بداية من يوم 19 يونيو الجاري، حتى الجمعة 25 يونيو 2021، وتقام المباريات على ستاد خليفة الدولي وستاد جاسم بن حمد، حيث تضم قناة بي ان سبورتbien sport HD مجموعة من القنوات الفضائية الرياضية ، هذه الفترة تابعة للقنوات القطرية ، حيث تعمل على مدار اليوم في تقديم العديد من المباريات المحلية و العالمية ، و عرض مباريات دوري بكل أنواعه ، و لاقت هذه القنوات نسب مشاهدة عالية لما تعرض من مباريات هامة ،ولمحبي كرة القدم جميع القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا اليورو 2020-2021 مجاناً. لذلك لاقت إقبالا كبيرا من قبل المشاهدين من مختلف الدول ، كما تبث هذه القنوات على النايل سات و عرب سات و سهيل سات ، و وهناك مجموعة قنوات تابعه لشبكة بي ان سبورتbien sport HD لابد من دفع أشتراك شهري أو سنوي لمواصلة المشاهدة عليها ، وقنوات اخري مفتوحه يتم نقل العديد من البطولات من خلال شاشتها لذلك قامت بوضع تردد جديد بجودة عالية من حيث الصوت و الصورة.

تردد بي ان سبورت Bein Sport المفتوحة الجديد2021

تعرض قناة بي ان سبورتbien sport HD باستمرار أهم المباريات في الوطن العربي و العالم سواء كان الدوري الاسباني أو الإنجليزي او غيره من المباريات الأخرى ، بالإضافة أنه يتم عرض أم البرامج التي تعمل على تحليل المباريات لحظة بلحظة ، لتناسب الجميع ، و هناك قناتين فقط يعملوا بالمجان ، أما باقي 14 قناة لابد من دفع رسوم اشتراك شهرية أو سنوية ، و نعرض عليكم التردد الجديد لقناة بي ان سبورتbien sport HD

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

إسم القناة التردد القطبية معدل الترميز تصحيح الخطأ القمر الصناعي Bein Sport HD 12765 -11054 أفقي h 27500 3/4 نايل سات

تردد قناة Bein Sport News HD

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية على نايل سات

قناة بي ان سبورت الإخبارية: Bein sport news القمر الصناعي نايل سات- nilesat 8º west التردد 12604 أفقي تصحيح الخطأ 2/3 معدل الرمز 27500 إسم القناة عل الرسيفر Bein Sport news HD

جدول مباريات كأس العرب 2021

المباراة الموعد والتوقيت حسب كل بلد القنوات الناقلة الملعب ليبيا – السودان السبت 19 يونيو 2021،

19:00 بتوقيت لبيبا والسودان beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد خليفة الدولي عمان – الصومال الأحد 20 يونيو 2021،

21:00 بتوقيت عمان

20:00 بتوقيت الصومال beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد جاسم بن حمد الأردن – جنوب السودان الإثنين 21 يونيو 2021،

20:00 بتوقيت الأردن

19:00 بتوقيت جنوب السودان beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد خليفة الدولي موريتانيا – اليمن الثلاثاء 22 يونيو 2021،

18:00 بتوقيت موريتانيا

20:00 بتوقيت اليمن beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد جاسم بن حمد لبنان – جيبوتي الأربعاء 23 يونيو 2021،

20:00 بتوقيت لبنان وجيبوتي beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد خليفة الدولي فلسطين – جزر القمر الخميس 24 يونيو 2021،

20:00 بتوقيت فلسطين وجزر القمر beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد جاسم بن حمد البحرين – الكويت الجمعة 25 يونيو 2021،

20:00 بتوقيت البحرين والكويت beIN SPORTS HD المفتوحة ستاد خليفة الدولي

سنتابع معكم اى قنوات اخري تنقل تصفيات كاس العرب 2021 والذي سوف تقام دور المجموعات فى البطولة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021.

و بذلك نكون قدمنا لكم تردد قناة بي ان سبورتbien sport HD ، التي حصلت على نسب عالية من المشاهدة و يتابعها الكثير من محبين الكرة ، لذلك تعمل على تقديم أفضل جودة للصوت و الصورة.