هاتف جديد من ون بلس OnePlus Nord N10 5G | أهم المواصفات والمميزات

أعلنت شركة OnePlus في مصر بشكل رسمي عن أحدث هواتفها من عائلة Nord وهو هاتف OnePlus Nord N10 5G ، والذي يأتي مع بعض الاختلافات والتنازلات عن الجيل السابق في نفس العائلة.

مواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G:

‌يزن الهاتف 190 جراماً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite ، كذلك الإطار أيضاً من البلاستيك.

‌يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

‌كما يمكن أيضاً إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من ون بلس OxygenOS 10.5 والمبنية علي نظام تشغيل Android 10.

‌يتوفر الهاتف مع دعم لخاصية NFC ، لكن لا يدعم شبكات الراديو FM.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.49 إنش من نوع IPS LCD ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 406 بكسل لكل إنش.

‌يوجد علي الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

‌وكذلك تأتي الشاشة بدعم التردد العالي حتي 90 هرتز.

‌معالج الهاتف من شركة كوالكوم وهو Qualcomm snapdragon 690 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانو متر.

‌المعالج ثماني النواة : نواتيه الأقوي بتردد 2.0 جيجاهيرتز من نوع Kryo 560 Gold.

‌وكذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 619L.

‌يحتوي الهاتف علي رامات 6 جيجا من نوع LPDDR4x.

‌وكذلك تصل ذاكرة التخزين إلي 128 جيجا من نوع UFS 2.1.

الكاميرات :

‌يحتوي الهاتف علي أربعة كاميرات خلفية : الأساسية 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3.

‌أما عن الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالعزل والتصوير البورترية ، وأخيراً كاميرا Monochrome تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 كذلك.

‌تدعم الكاميرات HDR , panorama ، كما يوجد فلاش ليد أيضاً.

‌الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.1 ، تدعم الـHDR وكذلك تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.

‌بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار.

‌كذلك تدعم الكاميرات التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS في كلا من الكاميرات الأمامية أو الخلفية.

مواصفات أخري للهاتف:

‌سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية رائعة ، وكذلك يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن أيضاً.

‌البصمة موجودة في ظهر الهاتف أسفل الكاميرات ، وكذلك يدعم الهاتف خاصية Face Unlock.

‌تأتي البطارية بحجم 4300 مللي أمبير من نوع Li-poly تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 ، يدعم خاصية OTG.

‌يتوفر الهاتف باللون الأسود فقط.

سعر هاتف OnePlus Nord N10 5G:

319$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 4999 جنية مصري.