نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة 2021 على نايل سات لمتابعة الألعاب الأوليمبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة 2021 هي الأكثر بحثاً عبر شبكة الإنترنت منذ بدأت دورة الألعاب الأوليمبية المؤجلة من العام الماضي، نظراً لانتشار فيروس كورونا، تُقام دورة الألعاب الأوليمبية في اليابان وتضم مجموعة من الألعاب الرياضية التي يشارك فيها الابطال من كل دول العالم بمشاركة عربية قوية، مثل كرة القدم وكرة اليد والسباحة والرماية ومسابقة السلاح والشيش وألعاب الدفاع عن النفس والألعاب القتالية وغيرها، لذلك تجد الكثير من الأشخاص حول العالم متابعين باهتمام لتلك الرياضات، ونحن من خلال “ثقفني” نقدم لكم أحدث ترددات قنوات بي ان سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات لضبطها.

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة على نايل سات

تضم مجموعة بي ان سبورتس الكثير من القنوات، منها أربعة قنوات مفتوحة تتابع كل منها بعض أخبار الألعاب الاوليمبية ومنها ما ينقل لنا بعض تلك الألعاب بالبث الحي المباشر، وبجودة عالية، مع الكثير من التعليقات على المبارايات التي تهم العرب من المتسابقين الأبطال، أما عن القنوات المفتوحة فيمكن لأي شخص متابعتها بدون تشفير، وتضم أربعة قنوات وهي:

قناة بي ان سبورت العامة ولها تردد خاص.

قنوات بي ان سبورت نيوز وبي أن اكسترا 1 واكسترا 2 وتشارك ثلاثتهن في نفس التردد.

وتردداتها كما يلي:

القمر نايل سات التردد لقنوات اكسترا 1 و2 والاخبارية تردد بي ان العامة الاستقطاب الترميز معامل الخطأ 12604 11504 أفقي 27500 3/4

دورة الألعاب الأوليمبية باليابان

دورة الألعاب الأوليمبية هي عبارة عن مسابقات دورية تتم كل أربعة سنوات لعدد معين من الرياضات، وتضم متسابقين من حول العالم ممن حصدوا البطولات القارية والعالمية في كل من الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، ليحصد كل منهم ترتيباً عالمياً.

أقيمت الدورة الأوليمبية الماضية في عام 2016 في ريو دي جانيرو عاصمة البرازيل، وكان من المنتظر إقامتها في العام الماضي في دولة اليابان حسب الترتيب الطبيعي للبطولة، ولكن تم تأجيلها مؤقتاً بسبب ظروف فيروس كورونا، لتصبح في 2021 بدلاً من 2020، وضمت الكثير من الألعاب بمشاركة مجموعة من الأبطال العرب الذين أدوا أداء جيداً حتى الآن دون إحراز الكثير من الميداليات.