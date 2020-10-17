ماهر الحناشي ينتقل الى فريق أحد السعودي

كشف اللاعب السابق للنجم الساحلي ماهر الحناشي بأنه قد قرر الانضمام الى فريق أحد الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي. يذكر أن الحناشي كان قريبا من العودة الى النادي الصفاقسي بعد رفض تمديد عقده من قبل النجم الساحلي، غير أنه في الأخير خير خوض تجربة احتراف في الخليج.

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