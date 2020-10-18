يبدو أن إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لن تمر مرور الكرام على ليفربول، حيث أن إصابته تبدو خطيرة للغاية بعد التدخل الذي حدث بينه وبين بيكفورد حارس إيفرتون.
فقد حدث تصادم قوي بين قلب دفاع ليفربول وحارس إيفرتون في الشوط الأول تسبب في خروج فان دايك من ملعب مباراة ديربي الميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.
وحسب تقارير الإعلام الإنجليزي فإن إصابة فان دايك كانت قوية وحرجة، حيث كانت الإصابة بالرباط الصليبي وهو ما سيعرضه للغياب طويلاً أو قد ينتهي موسمه بالفعل مبكراً.
وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقارير تتحدث عن انتهاء موسم فان دايك مع ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.