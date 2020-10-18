تقارير تتحدث عن انتهاء موسم فان دايك مع ليفربول

يبدو أن إصابة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لن تمر مرور الكرام على ليفربول، حيث أن إصابته تبدو خطيرة للغاية بعد التدخل الذي حدث بينه وبين بيكفورد حارس إيفرتون.

فقد حدث تصادم قوي بين قلب دفاع ليفربول وحارس إيفرتون في الشوط الأول تسبب في خروج فان دايك من ملعب مباراة ديربي الميرسيسايد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2/2.

وحسب تقارير الإعلام الإنجليزي فإن إصابة فان دايك كانت قوية وحرجة، حيث كانت الإصابة بالرباط الصليبي وهو ما سيعرضه للغياب طويلاً أو قد ينتهي موسمه بالفعل مبكراً.

وكالات