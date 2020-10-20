حسام غالي يخوض انتخابات الأهلي المقبلة | تفاصيل

لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.



وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء. وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق أمال جماهير النادي". واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ". وأتم :" حسام غالي قرر التواجد في مجلس إدارة الأهلي المقبلة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب .

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