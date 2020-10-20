رئيس الاتحاد السكندري: لم نتردد في التفاوض مع حسام وإبراهيم حسن

رحب محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، بالجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.

وأضاف محمد مصيلحي، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر النادي، أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري لم يتردد في التفاوض مع الثنائي حسام وإبراهيم حسن؛ من أجل قيادة الفريق، عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة طلعت يوسف.

ووجه محمد مصيلحي، الشكر إلى الجهاز الفني الجديد بقيادة طلعت يوسف لما قدمه خلال فترة توليه قيادة الفريق.

وأوضح محمد مصيلحي، أن مجلس إدارة النادي لم يتردد في تقديم كافة التدعيمات من أجل النهوض بالفريق وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

وعبر محمد مصيلحي عن تمنايته بتحقيق الإنجازات والبطولات خلتل الفترة المقبلة تحت قيادة حسام حسن.

وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا .

إبراهيم حسن مديرا للكرة .

طارق سليمان مدربا عام .

حسن مصطفي مدربا .

عماد المندوه مدربا للحراس.

د. محمد عنان طبيب الفريق .

وليد بدر مديرا إداريا.

سمير محجوب وأحمد متولي إداريان.

محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل.

اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي.