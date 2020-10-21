رسالة ممدوح عيد لـ لاعبي بيراميدز بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

قال المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن لاعبي الفريق كانوا رجالا في مباراتهم أمام حوريا الغيني، وحققوا فوزًا وتأهلًا تاريخيًا لنهائي كأس الكونفدرالية، ويستحقون التأهل.

وأكد "عيد"، في كلمته مع اللاعبين في غرف الملابس بعد التأهل، أن الفوز يضعهم أمام مسئولية أكبر في التتويج باللقب عند مواجهة نهضة بركان في نهائي البطولة يوم ٢٥ أكتوبر الجاري، موضحا أن النهائي ستتابعه قارة أفريقيا بالكامل وبعض دول العالم، ويجب استغلال الفرصة، ونظهر للجميع من هو بيراميدز، وما يمتلكه من لاعبين وفريق متميز.

وأضاف أن الفوز باللقب سيجعل الجميع يتحدث عن بيراميدز، وخطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة، وأنه ينتظر منهم تحقيق الكثير للنادي.