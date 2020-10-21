قال المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن لاعبي الفريق كانوا رجالا في مباراتهم أمام حوريا الغيني، وحققوا فوزًا وتأهلًا تاريخيًا لنهائي كأس الكونفدرالية، ويستحقون التأهل.
وأكد "عيد"، في كلمته مع اللاعبين في غرف الملابس بعد التأهل، أن الفوز يضعهم أمام مسئولية أكبر في التتويج باللقب عند مواجهة نهضة بركان في نهائي البطولة يوم ٢٥ أكتوبر الجاري، موضحا أن النهائي ستتابعه قارة أفريقيا بالكامل وبعض دول العالم، ويجب استغلال الفرصة، ونظهر للجميع من هو بيراميدز، وما يمتلكه من لاعبين وفريق متميز.
وأضاف أن الفوز باللقب سيجعل الجميع يتحدث عن بيراميدز، وخطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة، وأنه ينتظر منهم تحقيق الكثير للنادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة ممدوح عيد لـ لاعبي بيراميدز بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.