دفعة واحدة.. برشلونة يجدد عقود شتيجن وبيكيه ودي يونج ولينجليه

أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل، عن تجديد عقود 4 لاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وكان نادي برشلونة قد انتصر على فيرنتساشوري بطل المجر بخمسة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا. وأعلن نادي برشلونة عن تجديد عقد حارس مرماه الألماني تير شتيجن حتى عام 2025، بالإضافة إلى تجديد عقد الإسباني جيرارد بيكيه لعام 2024. نادي برشلونة أعلن أيضًا تجديد عقد الهولندي فرانكي دي يونج والفرنسي كليمونت لينجليه حتى عام 2026. يذكر أن جيرارد بيكيه تحصل على البطاقة الحمراء في المباراة التي جمعت فريقه ببطل المجر منذ قليل في دوري أبطال أوروبا.

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