اصابة نجم بايرن ميونيخ جنابري بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة لاعبه سيرجي جنابري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد الفحوصات التي خضع لها الفريق البافاري.

وذكر بايرن في بيان رسمي إن سيرجي جنابري ثبتت إصابته بكورونا، مضيفا أن اللاعب حالته جيدة ويخضع للحجر الصحي في منزله. وكالات

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