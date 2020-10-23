نتائج مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 22 - 10 - 2020

نستعرض لمتابعي "دوت الخليج" نتائج مباريات اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 في كل البطولات، حيث أقيمت عدة مواجهات في كل من، الدوري الأوروبي. وجاءت نتائج الدوري الأوروبي كالاتي: يونج بويز وروما 1\2 رابيد فيينا وأرسنال 1\2 باير ليفركوزن ونيس 6\2 نابولي وألكمار 0\1 سيلتك وميلان 1\3 ليستر سيتي وزوريا لوجانسك 3\0 توتنهام هوتسبير ولاسك 3\0 ستاندارد لييج ورينجرز 0\2 سسكا صوفيا وكلوج 0\2 باوك وأومونيا 1\1 أيندهوفن وغرناطة 1\2 فياريال وسيفاسبور 5\3

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