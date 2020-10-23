أول رد من باتشيكو بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بأبطال إفريقيا

علق البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك ، على تأجيل لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي إلى أول شهر نوفمبر من دوري أبطال إفريقيا.
وكان من المفترض أن يواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء يوم السبت القادم ، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرر تأجيل المواجهة إلى 1 نوفمبر؛ بسبب إصابة 14 لاعبا من الأخير بفيروس كورونا.
وقال باتشيكو في تصريحات عبر قناة الزمالك : " أبلغ الجماهير أننا في كامل تركيزنا لمواجهة الرجاء في أي وقت ".
وتابع : " حلم الجماهير هو حلمنا، وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا العام، ووصافة الدوري ".
وأضاف : " نحن في كامل تركيزنا وجاهزون لخوض لقاء الرجاء في أي توقيت ، وهذا التأجيل سيساعدنا أن نكون أكثر قوة وترابطا ".
واختتم حديثه قائلًا : " إلى جماهير الزمالك ثقوا بنا سنفعل كل شيء من أجل إسعادكم ".
يذكر أن نادي الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف نظيف ، على ملعب محمد الخامس ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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