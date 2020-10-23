نجم الزمالك السابق: الكاف تواطأ مع الرجاء المغربي ضدنا

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تواطأ مع الرجاء المغربي لتأجيل مباراته أمام الزمالك التي كان مقررا لها مساء السبت، إلي أول نوفمبر بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.
وقال مرعي خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "هناك العديد من الفرق تعرض لاعبوها للاصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تأجيل أي مباراة".
وتابع :"الزمالك فرط فى حقه بالموافقة علي تأجيل المباراة، وكان عليه التمسك بخوضها في التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي".
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
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