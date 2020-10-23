الرياضة

نجم الزمالك السابق: الكاف تواطأ مع الرجاء المغربي ضدنا

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أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تواطأ مع الرجاء المغربي لتأجيل مباراته أمام الزمالك التي كان مقررا لها مساء السبت، إلي أول نوفمبر بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس

وقال مرعي خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "هناك العديد من الفرق تعرض لاعبوها للاصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تأجيل أي مباراة". 

وتابع :"الزمالك فرط فى حقه بالموافقة علي تأجيل المباراة، وكان عليه التمسك بخوضها في التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده  " 6 نوفمبر".
كان فريق الرجاء المغربي تقدم مؤخرا  بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراته أمام الزمالك، بسبب رفض وزارة الصحة المغربية سفر الفريق إلى القاهرة بعد إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب " كوفيد 19".

يذكر أن  مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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