نجم الزمالك السابق: الكاف تواطأ مع الرجاء المغربي ضدنا

أكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) تواطأ مع الرجاء المغربي لتأجيل مباراته أمام الزمالك التي كان مقررا لها مساء السبت، إلي أول نوفمبر بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وقال مرعي خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "هناك العديد من الفرق تعرض لاعبوها للاصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم تأجيل أي مباراة".

وتابع :"الزمالك فرط فى حقه بالموافقة علي تأجيل المباراة، وكان عليه التمسك بخوضها في التوقيت الذي حدده الاتحاد الافريقي".