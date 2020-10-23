تأسيس شركة مساهمة لنادي غزل المحلة تمهيدا لطرح أسهمه في البورصة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المسئولين بوزارة قطاع الأعمال التابع لها نادي غزل المحلة بالتعاون مع مجلس ادارة نادي غزل المحلة بدأوا إجراءات تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم النادي تمهيدا لطرحها في البورصة المصرية أمام الجماهير.

وأوضح ياسين في برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن نادي غزل المحلة شهد عصر اليوم زيارة رشا السيد مساعد وزير الاستثمار بالاضافة لعدد من خبراء الاستثمار والادارة الرياضية وذلك لتفقد منشأت النادي وعقد جلسة مع مجلس ادارة والجهاز الفني واللاعبين وذلك لتوضيح خطة عمل النادي خلال الفترة المقبلة .

وكذلك التأكيد علي ان النادي سيشهد المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة علي كافة المستويات بالشكل الذي يليق بنادي غزل المحلة في الوقت الذي تحدث فيه خبراء الاستثمار مع لاعبي المحلة للتأكيد علي أن عقلية اللاعبين يجب ان تتغير بما يتواكب مع المرحلة المقبلة التي سيعيشها النادي .

كما شهد الاجتماع التأكيد علي ان الجهاز الفني للمحلة بقيادة خالد عيد لن يتم المساس بأي فرد به مع تلبية كافة طلبات خالد عيد المدير الفني للفريق بالشكل الذي يسمح بدخول غزل المحلة للمنافسة علي لقب الدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة للإستثمار الرياضي خلال شهر ونص علي ان يتم طرحها في البورصة المصرية امام الجمهور مع التأكيد علي عدم بيع النادي لاي مستثمر وذلك من اجل السماح لاكبر عدد من جماهير مدينة المحلة لشراء اكبر قدر من الاسهم بحيث تكون جماهير المحلة هي المالكة للنادي .