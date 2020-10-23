سيراميكا كليوباترا يكشف حقيقة التعاقد مع محمد إبراهيم وعصام الحضري

وقال البطاوي في تصريحات إذاعية في برنامج " مع شوبير " : " هشام شعبان المدير الفني للفريق مستمر معنا الموسم المقبل ، وسنلعب مبارياتنا على إستاد السويس ".
وتابع : " لم تحدث مفاوضات حتى الآن مع حسام عاشور ".
وعن ضم محمد إبراهيم ومحمد عواد أضاف : " لا يمكن أن أتحدث عن أي معلومات في الوقت الحالي ، نحن نفاوض العديد من اللاعبين ".
وعن مفاوضات عصام الحضري اختتم : " لن نضم الحارس للفريق وهو سبق وأن أعلن ذلك أيضًا ".
يذكر أن نادي سيراميكا كليوباترا قد صعد إلى الدوري الممتاز بعد حسم مجموعته الثانية ( مجموعة القاهرة).
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