دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ##الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد دعما للنادي الاهلي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات "ياسمرا ياللى مهرك غالى ويهون علشانك كل،غالي #الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد" و "مباراة العوده دائما ننادي ان بطاقة التأهل لم تحدد بعد أمامنا 90 دقيقه يجب نقاتل وان نصر علي الفوز ليحسم التأهل رسمي الي لنهائي
المارد الاحمر يجب أن يكون حاضر في الميعاد لدك الوداد
والحصول علي بطاقة التأهل للنهائي الاقوي،
ولهذا كلنا ثقه بعون الله#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد".
وقال آخرون" اعظم نادى فى الكون لو كل الدنيا ضده هافضل احبه بجنون " و" ليست مباراة تأهل فقط بل تأكيد الفوز والتفوق وإرسال الرسالة الأخيرة للمنافس فى النهائي أن البطل جاهز وبقوه بإنتظاره لتتخلص منه والفوز بلسمراء والعوده بها لمكانها المحبب الى قلبها هنا فى القاهره وبلتحديد جزيرة الشياطين الحمر #الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد".
واضاف اخرون" احنا معاكم يا ابطال لحد اخر المشوار ولحد ماتحملو الكاس وتجيبو الاميرة لينا ..#الجمعه_فالاستاد_هنخلص_عالوداد " و" الاهلي جمهوره معاه يارب انصرنا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجماهير تدعم الأهلي.. قبل لقاء الوداد بساعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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