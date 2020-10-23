أحمد حسن: الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بجدارة واستحقاق

حرص احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق علي تهنئة النادي الاهلي بتأهله الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وكتب أحمد حسن عبر حسابه على "تويتر": "الأهلي بجدارة واستحقاق وأداء مشرف في النهائي وننتظر الزمالك قريبًا من أجل نهائي مصري خالص وبطولة وانجاز جديد يضاف للكرة المصرية".

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .

وأضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.



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