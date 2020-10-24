استعدادا للنهائيات الآسيوية .. منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يختتم معسكره الداخلي

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يوم أمس معسكره الداخلي الذي اقيم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستقام في مملكة البحرين في الفترة من 25 نوفمبر وتستمر حتى 13 من ديسمبر القادمين، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية بجوار منتخبات اليمن والإمارات وطاجيكستان .

وقد ركز الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني هلال العوفي ومساعده سلطان الطوقي خلال هذا المعسكر على رفع مستوى اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتطبيق بعض التدريبات التكتيكية وأجرى تقسيمات مبسطة لمعرفة مدى تطبيق اللاعبين للتدريبات .

وتضم قائمة منتخبنا حاليا 26 لاعبا وهم :سالم بن سليمان العبدلي وجواد بن خليفة العزي وحمزة بن سالم العيسري وعبدالرحمن بن بدر الجابري ونبراس بن سالم البوسعيدي (السيب)، لقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي وعبدالعزيز بن فاضل الرزيقي وعمار بن ياسر السعدي ومشاري بن علي الحسني ومهند بن مبارك السعدي (السويق)، فهد بن خميس المخيني ومأمون بن سعيد العريمي والمنذر بن ناصر الحسني (العروبة)، تركي بن عبدالله بيت ربيع وخالد بن يزيد بيت صبيح ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وعبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي وعلي بن حسن البلوشي (الاتحاد)، أيهم بن خلفان الرقادي وعبدالعليم بن عبدالله الرواحي (فنجاء)، ميثم بن ماجد المخيني (جعلان)، منصور بن عزيز العامري (الخابورة)، محمد بن عبدالله المقبالي (صحار) المعتصم بن غانم بن عمر السمين (ظفار)، خالد بن عبدالعزيز الهاشمي (النهضة).

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني لكرة القدم سوف يقيم معسكرا خارجيا في دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 12 الى 17 نوفمبر القادم وسيكون قبل موعد انطلاق النهائيات بأسبوع واحد وسوف يتخلل المعسكر مباراتان لمنتخبنا الأول مع المنتخب الأسترالي والثاني مع المنتخب القطري .