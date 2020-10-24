كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يهين برشلونة بثلاثية ويعتلي صدارة الليجا.. فيديو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي الإسباني.

تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فاللفيردي في الدقيقة الرابعة، ثم أدرك فاتي التعادل سريعا في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة الـ 63 وضع راموس ريال مدريد في المقدمة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مودريتش الهدف الثالث بعد مراوغة مهينة لحارس برشلونة في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة السابعة في المركز العاشر.