بايرن ميونخ يكتسح فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني.. فيديو

أنهى بايرن ميونخ الشوط الاول متقدما عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة، وجوريتسكا في الدقيقة 26 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني عادي ليفاندوفسكي ليضيف هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة 61، ثم سجل ليروي ساني الهدف الرابع في الدقيقة 73، واختتم جمال موسيالا حفلة البافاري بهدف في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 12 محتلا وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني خلف لايبزيج المتصدر بـ 13 نقطة، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة الثامنة في المركز السادس.
يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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