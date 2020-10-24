مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي سلبيا في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول كان باهتًا للغاية من الطرفين، وسدد مانشستر يونايتد كرتين، أبرزهما تلك التي سددها خوان ماتا في الدقيقة 40، لكن ميندي حارس البلوز تصدى لها، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمرت المباراة على حالها دون فرص خطرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة التاسعة في المركز السادس، ورصيد مانشستر يونايتد للنقطة السابعة في المركز الخامس عشر.