مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي سلبيا في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول كان باهتًا للغاية من الطرفين، وسدد مانشستر يونايتد كرتين، أبرزهما تلك التي سددها خوان ماتا في الدقيقة 40، لكن ميندي حارس البلوز تصدى لها، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، استمرت المباراة على حالها دون فرص خطرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة التاسعة في المركز السادس، ورصيد مانشستر يونايتد للنقطة السابعة في المركز الخامس عشر.
وجاء التشكيل لمانشستر يونايتد كالآتي:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - ليندولف - لوك شاو
خط الوسط: مكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد
أما تشكيل تشيلسي فجاء كالآتي:
في حراسة المرمى: إدواردو ميندي
خط الدفاع: أزبلكويتا - تياجو سيلفا - كيرت زوما
خط الوسط: جيمس - كانتي - جورجينيو - بين تشيلويل
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر
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