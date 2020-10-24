لوكاكو يقود إنتر للفوز على جنوى في الدوري الإيطالي

الداهية البلجيكية روميلو لوكاكو افتتح التسجيل لـ إنتر في الدقيقة 67 بعد مراوغته لمدافعي جنوى.
وفي الدقيقة 79، سجل المدافع دامبروزيو الهدف الثاني لإنتر برأسية رائعة، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي إنتر لـ 10 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد جنوى عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.
وكان إنتر قد خسر الجولة الماضية أمام ميلان في ديربي ميلانو بهدفين مقابل هدف.
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