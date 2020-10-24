الحظ يستمر في معاندة محمد صلاح والقائم يحرمه من هدف في شباك شيفلد

فينالدوم مرر الكرة لصلاح على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، ليقوم صلاح بالدوران ومن ثم الانفراد بمرمى شيفيلد قبل أن يسدد الكرة، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر، لتحرمه من تسجيل هدف لفريقه.
وكانت تقنية الفار قد ألغت هدفًا لصلاح في الدقيقة 62 بداعي التسلل.
يذكر أن ليفربول يتقدم في الوقت الحالي على شيفيلد بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.
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