المحارب.. شيكابالا يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده الـ 32.. شاهد

حرص شيكابالا نجم نادي الزمالك علي تهنئة "طارق حامد " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 ، حيث هو من مواليد 24 أكتوبر 1988.

ونشر شيكابالا صورة له مع طارق عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "انستجرام" وكتب قائلا "‏عيد ميلاد سعيد المحارب".

ويعد "طارق حامد" واحدًا من أفضل اللاعبين المتواجدين في صفوف المارد الأبيض وعنصر مهم في تاريخ الكرة المصرية يمتلك مهارات فنية فائقة لا يختلف عليها أحد لديه قدرات عالية لفعل الكثير داخل جدران القلعة البيضاء،و أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة،حيث انتقل لنادى الزمالك منذ عام ٢٠١٤ قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الفارس الأبيض.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق علي الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته ، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما مليئًا بالبطولات والانجازات.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام.