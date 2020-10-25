اكتسحه برباعية.. باريس سان جيرمان يهزم ديجون في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره ديجون برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الفرنسي.
مويس كين افتتح التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثان له ولفريقه في الدقيقة 23.
وفي الشوط الثاني، سجل كيليان مبابي هدفين للبي إس جي في الدقيقتين 82، 88، ليحقق الفريق الباريسي سادس انتصاراته هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس للنقطة الثامنة عشر في المركز الأول، فيما توقف رصيد ديجون عند نقطتين فقط في المركز التاسع عشر.
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