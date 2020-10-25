احتفالا بعيد ميلاده.. هاشتاج طارق حامد الأفضل في أفريقيا يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_الأفضل_في_إفريقيا احتفالا بعيد ميلاد طارق حامد لاعب نادي الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏عيد ميلاد سعيد إلى الشجاع الذي لولاه ما انتصرنا في أغلب معاركنا" و"‏24 اكتوبر عيد ميلاد اسطوره خط النص في مصر وافريقيا"، "عيد ميلاد قلب الاسد ال6 مواسم مع الزمالك ومنتخب مصر الوطني

انجازات - بطولات - ارقام قياسية 11 بطولة محلية وقارية مختلفة تاني افضل لاعب وسط داخل القاره الافريقية في افريقيا ربنا يحميك#طارق_الافضل_فى_افريقيا ".

وقال آخرون: "زي النهاردة من ٣٢ سنة اتولد الأسد قلب الزمالك النابض طارق حامد رمز الرجولة صمام الأمان وصفقة القرن الحقيقية في الألفية الجديدة"، "لانستطيع نوفيه حقه وقدره بالكلام كل سنة وانت طيب وب الف خير وصحة وسلام طارق حامد قائد بلا شارة أفضل لاعب وسط داخل القارَّة".