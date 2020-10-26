خلفا لـ طارق يحيى.. غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة بنادي الزمالك

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة النادي، والقائم بأعمال أمين الصندوق، ، والمشرف العام علي كرة القدم، أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر تعيين غانم سلطان رئيسا لقطاعات الكرة، و طارق يحيي رئيسا للجنة الفنية لقطاع الناشئين .

أضاف تيجانا انه تم عقد اجتماع اليوم في حضور فاروق جعفر المستشار الرياضي لمجلس الادارة ، مع غانم سلطان وطارق يحيي ، وتسلم خلاله سلطان المهام من يحيي الذي كان يشغل هذا المنصب.

وأكد تيجانا أن أبناء النادي يخدمون الزمالك في أي منصب ، وفي أي وقت .