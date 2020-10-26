مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء حال استمرار إصابة لاعبي الفريق المغربي بكورونا

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مباراة الإياب التي ستجمع بين الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد المقبل.
وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود العديد من الحالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.
وأكد مرتضى منصور أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، قد يتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا واعتبار بطل المغرب منسحبًا إذا استمرت الإصابات بكورونا بين لاعبيه، وعدم سماح السلطات المغربية للفريق بالسفر إلى القاهرة وفقًا للإجراءات لاحترازية المعقدة في المغرب.
وتابع مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة، ويعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".
وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن "كاف" لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل.
كان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.
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