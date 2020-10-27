مستشفى في الزمالك .. طبيب الفريق يكشف حجم إصابة الونش وجمعة وموقف أوباما وعلاء وحازم من لقاء الرجاء

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حجم الإصابات التي تعرض لها كل من محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة لاعبا الفريق الأبيض في مواجهة ضيفه الإسماعيلي بالجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وتم استبدال الونش وجمعة بين شوطي مباراة الإسماعيلي، التي انتهت بفوز الزمالك (3-1) ليحسم الفريق الأبيض المركز الثاني في المسابقة التي تُوج بها الأهلي واحتل بيراميدز فيها المركز الثالث.

وقال أسامة، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الزمالك" بعد المباراة: "عبدالله جمعة شعر بشد بسيط في الخلفية، رفضنا عدم المخاطرة به لأننا سنخوض مباراة هامة، قررنا استبدال جمعة بين شوطي المباراة لعدم المخاطرة به، لكني تابعت حالة اللاعب بعد نهاية اللقاء وأرى أن الأمور بخير".

وأكمل: "محمود حمدي الونش تعرض لكدمة في الركبة، وكان اللاعب يصر على استكمال المباراة لكني أصريت على استبداله ، التورم في ركبة اللاعب أمر طبيعي، وسيخضع غدا (الثلاثاء) لآشعة للوقوف على حجم إصابته".

وانتقل طبيب الزمالك للحديث عن موقف محمود علاء مدافع الفريق قائلا: "يعاني اللاعب من جزع في الرباط الخارجي، وكان يخضع لأربع جلسات يومية في المغرب، استفدنا من تأجيل مواجهة الرجاء، وهناك تحسن في حالة محمود علاء بنسبة 80%".

وواصل: "حازم إمام يعاني من شد في العضلة الأمامية، واستفدنا أيضا من التأجيل ايضا، ويتم تجهيز اللاعب للحاق بمواجهة الرجاء".

وكشف طبيب الزمالك سبب غياب يوسف أوباما عن مواجهة الإسماعيلي قائلا: "شعر بألم بسيط في ركبته خلال التدريبات، ورفضنا المخاطرة به في المباراة لالتزاماتنا المقبلة".

يُذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عودته بفوز ثمين في لقاء الذهاب بالدار البيضاء (1-0).