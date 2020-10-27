حسني عبد ربه: لا غنى عن طارق حامد في الزمالك

أضاف: "طارق حامد هو اللاعب الوحيد الذي لا غنى عنه في الزمالك في الجيل الحالي".
وتطرق للحديث عن مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم قائلا: "حذاري أن يعتمد الزمالك على نتيجة لقاء الذهاب في الفريق لم يتأهل بعد للنهائي ويجب أن يلعب بنفس التركيز في لقاء الإياب حتى يصعد".
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