دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميتيلاند

ويسعى ليفربول بطل النسخة قبل الماضية، بقيادة الثلاثي الهجومي الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو لتخطي الاختبار السهل ضد ميتيلاند الدنماركي الذي استقبلت شباكه رباعية من اتالانتا الإيطالي على أرضه في الجولة الأولى.

وحقق ليفربول من جانبه، فوزًا ثمينا خارج ملعبه ضد أياكس امستردام بهدف يتيم في الجولة الأولى.