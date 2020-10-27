دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميتيلاند

ويسعى ليفربول بطل النسخة قبل الماضية، بقيادة الثلاثي الهجومي الناري المؤلف من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو لتخطي الاختبار السهل ضد ميتيلاند الدنماركي الذي استقبلت شباكه رباعية من اتالانتا الإيطالي على أرضه في الجولة الأولى.
وحقق ليفربول من جانبه، فوزًا ثمينا خارج ملعبه ضد أياكس امستردام بهدف يتيم في الجولة الأولى.
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ميتيلاند:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون - فابينيو- جوميز - أرنولد.
خط الوسط: ميلنر - هندرسون - فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.
ويتصدر أتلانتا جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحل أياكس ثالثا بدون نقاط وميتيلاند رابعا بنفس الرصيد.
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